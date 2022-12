Amerikaanse basketbalster Griner vrij in ruil voor Russische wapenhandelaar

De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner is donderdag vrijgelaten uit de Russische gevangenis. Ze is geruild voor de in de Verenigde Staten veroordeelde Russische wapenhandelaar Viktor Bout.

De uitwisseling van gevangenen vond plaats op het vliegveld van Abu Dhabi. De Amerikaanse president Joe Biden heeft al telefonisch met Griner gesproken en van haar gehoord dat ze in goede gezondheid verkeert.

De 32-jarige Griner werd in februari opgepakt in Rusland omdat ze cannabisolie bij zich had. Ze gebruikt de olie in de Verenigde Staten om medicinale redenen, maar in Rusland is deze vloeistof verboden. Sindsdien zat de basketbalster in hechtenis.

In augustus werd Griner veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar vanwege drugsbezit en -smokkel. Begin november werd de tweevoudig olympisch kampioen vanuit haar cel overgebracht naar een strafkamp.

De zaak rond Griner, een van de beste basketbalsters ter wereld, bracht veel teweeg in de Verenigde Staten. De VS was al langere tijd bezig met onderhandelen over een ruildeal met de Russen.

Cherelle Griner, de vrouw van Brittney Griner, stond donderdag samen met president Joe Biden de media te woord. Foto: AP

Bout werd veroordeeld tot gevangenisstraf van 25 jaar

Vorige maand werd Bout voor het eerst openlijk genoemd als kandidaat voor een gevangenenruil. De 55-jarige Rus, oud-militair en een van de beruchtste wapenhandelaars ter wereld, werd in 2008 door Thailand opgepakt en twee jaar later uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

Een Amerikaanse jury veroordeelde Bout tot een gevangenisstraf van 25 jaar. Hij werd schuldig bevonden aan samenzwering tot moord, illegale wapenhandel en hulp aan terroristen. Hij zou onder andere de Taliban van wapens hebben voorzien.

Het verhaal van Bout, die ook wel bekendstaat als 'Koopman van de Dood', werd in 2014 verfilmd. De Rus heeft zelf na zijn arrestatie altijd volgehouden dat hij de eigenaar was van een legaal transportbedrijf en dat hij ten onrechte is beschuldigd.

