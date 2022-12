Bogaerts verbindt zich in MLB met megacontract aan San Diego Padres

Xander Bogaerts heeft donderdag een megacontract getekend bij San Diego Padres in de Major League Baseball (MLB). De dertigjarige Nederlander gaat in elf jaar tijd 280 miljoen dollar (omgerekend zo'n 268 miljoen euro) verdienen.

Bogaerts komt over van Boston Red Sox, waarvoor hij sinds 2013 speelde. De korte stop veroverde met de club tweemaal de titel (in 2013 en 2018) en is viervoudig All Star in de MLB.

Tegenover het vertrek van Bogaerts staat voor de Red Sox de komst van Kenley Jansen. Woensdag werd bekend dat de Nederlandse pitcher voor twee jaar heeft getekend voor een bedrag van 32 miljoen dollar (30 miljoen euro).

Met hun astronomische salaris behoren Bogaerts en Jansen tot de best betaalde Nederlandse sporters. Naar verluidt strijkt alleen Formule 1-coureur Max Verstappen met een jaarloon van 50 miljoen euro meer geld op.

Bogaerts was net als Jansen free agent

Bogaerts, die in de MLB tot de grootverdieners gaat behoren, was net als Jansen een zogeheten free agent. Zijn contract bij Boston Red Sox liep af, waardoor hij vrij was om voor een andere club te kiezen.

Er zijn deze dagen meer honkballers die voor enorme bedragen een contract tekenen. Woensdag verlengde de Amerikaan Aaron Judge bij New York Yankees voor 360 miljoen dollar (341 miljoen euro) in negen jaar, het op twee na lucratiefste contract ooit in de MLB.

De World Series in de MLB werden dit seizoen voor de tweede keer in de geschiedenis gewonnen door Houston Astros. Het nieuwe MLB-seizoen begint op 30 maart 2023.

