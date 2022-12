Pitcher Jansen gaat tweejarig contract bij MLB-ploeg Boston Red Sox tekenen

De 35-jarige Jansen, een van de succesvolste closing pitchers in de MLB, gaat volgens ESPN in twee jaar tijd 32 miljoen dollar verdienen bij de Red Sox. Dat is ongerekend ruim 30 miljoen euro.

Op dit moment staat Jansen onder contract bij Atlanta Braves, waarbij hij in maart van dit jaar voor één jaar tekende. Daarvoor kwam hij jarenlang uit voor Los Angeles Dodgers (2010-2021). De Curaçaoënaar speelde in het verleden meerdere toernooien voor de Nederlandse honkbalploeg.

Bij de Dodgers vierde Jansen de grootste successen uit zijn loopbaan. Hij won in 2020 de World Series met de ploeg uit Los Angeles door Tampa Bay Rays in de MLB-finale te verslaan.

Het was de eerste en tot dusver enige keer dat Jansen de World Series won. Boston Red Sox is negenvoudig winnaar van de MLB-titel. Het laatste kampioenschap van de formatie was in 2018. Afgelopen seizoen eindigden de Red Sox onderaan in de American League East.