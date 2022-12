IOC onderzoekt hoe het Russische atleten weer kan toelaten tot wedstrijden

Delen via E-mail

Het internationaal olympisch comité (IOC) onderzoekt hoe het atleten uit Rusland en Belarus weer kan toelaten tot internationale wedstrijden en uiteindelijk ook de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Ondertussen blijven de sancties tegen de twee landen en hun regeringen in stand.

"De olympische beweging moet een verbindende kracht zijn en niet verdelen", zei IOC-voorzitter Thomas Bach woensdag op een persconferentie. "We moeten naar manieren zoeken om dit dilemma te overwinnen en trouw te blijven aan onze missie."

"De sancties blijven van kracht, maar we moeten ook de integriteit van de internationale evenementen bewaken. Internationale competities moeten voor iedereen eerlijk zijn."

Bach zei dat de zaak uitvoerig is besproken in de bestuursvergadering. Het IOC zal vrijdag tijdens een overleg met afgevaardigden van de atleten, de internationale sportfederaties en de nationale olympische bonden verder advies inwinnen over de kwestie.