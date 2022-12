New York Yankees sluit megacontract van 360 miljoen dollar met honkballer Judge

Honkballer Aaron Judge heeft met New York Yankees een akkoord bereikt over het op twee na lucratiefste contract in de geschiedenis van de MLB. De Amerikaan gaat een verbintens voor negen jaar tekenen en zal in die periode 360 miljoen dollar (ruim 341 miljoen euro) verdienen.

De dertigjarige Judge speelt al zijn hele carrière voor New York Yankees. Hij is sinds 2016 actief voor de recordkampioen in de MLB.

Judge gaat 40 miljoen dollar per seizoen verdienen. In april wees hij nog een zevenjarig contract voor 213,5 miljoen dollar bij de Yankees af.

Het record voor het lucratiefste contract ooit in de MLB is in handen van Mike Trout. Hij sloot in 2019 een twaalfjarige verbintenis voor 426,5 miljoen dollar met Los Angeles Angels. Ook Mookie Betts tekende met 365 miljoen dollar in twaalf jaar bij Los Angeles Dodgers een contract met een grotere totale waarde dan Judge.

Afgelopen seizoen sloeg Judge maar liefst 62 homeruns. Daarmee brak hij het 61 jaar oude record van Roger Maris in de American League, een van de twee divisies van de MLB. Het algehele record in de Noord-Amerikaanse honkbalcompetitie is in handen van Barry Bonds, die in 2001 tot 73 homeruns voor San Francisco Giants kwam. De Giants komen uit in de National League.

New York Yankees haalde afgelopen seizoen in de play-offs de finale van de American League. Daarin verloor de ploeg van de latere MLB-kampioen Houston Astros.

0:42 Afspelen knop Zo brak honkballer Judge het homerunrecord in de American League

Eerder

Aanbevolen artikelen