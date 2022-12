IOC waarschuwt Afghanistan: vrouwensport is voorwaarde voor deelname Spelen

Vrouwen en meisjes moeten in Afghanistan kunnen sporten als het land wil meedoen aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Het internationaal olympisch comité (IOC) heeft de Taliban-leiders maandag deze waarschuwing gegeven.

Na de machtsovername door de Taliban in augustus vorig jaar is deelname van vrouwen en meisjes aan sport verboden in Afghanistan. Een cricketspeelster zei begin september tegen de BBC dat de Taliban haar hadden verteld dat ze vermoord zou worden als ze aan cricket zou doen.

De raad van bestuur van het IOC heeft maandag na een bijeenkomst in Lausanne zijn bezorgdheid geuit over de "sterk veroordeelde" beperkingen voor sportende vrouwen in Afghanistan. Dat deed het dagelijks bestuur van de olympische beweging, nadat het een rapport over sport in Afghanistan had ontvangen.