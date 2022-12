Abdi wil Europees record aanvallen bij marathon Rotterdam

Atleet Bashir Abdi wil in april bij de marathon van Rotterdam een aanval doen op zijn Europees record. De organisatie kondigde dinsdag de komst aan van de 33-jarige Belg, die in het najaar van 2021 zijn recordtijd van 2.03.36 liep in de Maasstad.

Abdi is blij dat hij opnieuw in actie komt in Rotterdam. "Daar viel alles op de juiste plaats: perfect marathonweer, perfecte hazen, perfecte organisatie en dicht bij huis", zegt hij.

"Ik heb verschillende topmarathons gelopen, zoals in Chicago, New York, Tokio en Londen, maar de sfeer van Rotterdam vind je nergens anders ter wereld. Niet normaal! De mensen zijn er gek van de marathon."

Abdi werkt toe naar zijn negende marathon. Het wordt de vierde keer dat hij de wedstrijd over 42,195 kilometer loopt in Rotterdam. Dit voorjaar eindigde hij als vierde, nadat hij zijn boezemvriend Abdi Nageeye had geholpen in diens geslaagde jacht op de winst en het Nederlands record (2.04.56).

Abdi en Nageeye waren vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio wereldnieuws, toen Nageeye naar het zilver liep in Sapporo en hij Abdi in de slotkilometer meesleepte naar het brons.

