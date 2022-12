Cubaanse vrouwen mogen na verbod van ruim zestig jaar weer boksen

Vrouwen mogen na meer dan zestig jaar weer boksen in Cuba. Dat heeft de sportautoriteit van het land maandag op een persconferentie in Havana bekendgemaakt.

Boksen was sinds de revolutie van 1959 onder leiding van Fidel Castro verboden. Het oordeel destijds was dat de sport te gevaarlijk was voor vrouwen. Vrouwen waren genoodzaakt te emigreren om de sport te kunnen uitoefenen.

Vicevoorzitter Ariel Sainz van de Cubaanse sportautoriteit Inder zei maandag (lokale tijd) dat het opheffen van het verbod gebaseerd is op de gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. Die zijn in 2019 vastgelegd in de Cubaanse grondwet.

"Vrouwen mogen op dit gebied niet meer gediscrimineerd worden", zei Sainz. Ook voerde hij onderzoeken aan die aantonen dat de sport veilig genoeg is voor vrouwen.

Cubaanse vrouwen mogen na zestig jaar weer boksen, zoals hier Giselle Garcia. Foto: Reuters

Cuba is bij uitstek een boksland

Cuba is een van de succesvolste landen als het gaat om boksen. Het Caribische eiland veroverde 41 olympische titels, 19 zilveren en 18 bronzen medailles. Alleen de Verenigde Staten was tot dusver succesvoller in boksen op de Spelen.

Vanaf de Olympische Spelen van Londen in 2012 is er een bokstoernooi voor vrouwen. Van de 202 landen die zijn aangesloten bij de internationale bond, was Cuba een van de weinige die geen afvaardiging had. "We hebben tijd verloren, maar dat gaan we goedmaken", zei voorzitter Alberto Puig van de Cubaanse boksbond.

Cuba verwacht dat de vrouwen net als de mannen succesvol kunnen zijn op het internationale podium. Het eiland gaat werken aan de samenstelling van een selectie, die al op de Olympische Spelen van Parijs in 2024 om de medailles kan meestrijden.

Eerder

Aanbevolen artikelen