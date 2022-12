Zwemster Schouten verbetert weer twee keer op één dag eigen nationaal record

Tes Schouten heeft zondag tot twee keer toe haar eigen Nederlands record op de 100 meter schoolslag verbeterd. De 21-jarige Zuid-Hollandse kwam in Rotterdam uiteindelijk tot een nieuwe toptijd van 1.06,09.

Schouten tikte in de series van de Rotterdam Qualification Meet aan in 1.06,58. Daarmee was ze precies drie tienden sneller dan haar oude record, dat ze vorige maand bij een trainingswedstrijd in Eindhoven zwom.