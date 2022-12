Van Empel verslaat Pieterse na comeback en boekt vijfde wereldbekerzege

Fem van Empel heeft zondag in Antwerpen eindelijk weer een wereldbekerwedstrijd gewonnen. De Nederlandse veldrijdster voltooide tot drie keer toe een comeback en versloeg haar landgenote Puck Pieterse.

De twintigjarige Van Empel en haar leeftijdsgenoot Pieterse trokken al in de eerste meters van de cross in Antwerpen ten aanval. In de openingsronde moest Van Empel voor de eerste keer in de achtervolging toen ze zich verslikte in een morzel zand.

De regerend Europees kampioene maakte haar fout snel goed, maar bleef niet veel later weer in het zand hangen en moest zodoende opnieuw een achterstand goedmaken. Toen dat voor de derde keer gebeurde, had Pieters een voorsprong van een kleine tien seconden.

Bij de tweede passage had Van Empel het gat alweer gedicht. Het was voor de Brabantse het sein om weg te rijden en al vrij snel sloeg ze een onoverbrugbaar gat met de Amersfoortse. Op de streep hield ze 34 seconden over op Pieterse. Shirin van Anrooij werd derde op één minuut en twaalf seconden.

Voor Van Empel is het de vijfde wereldbekerzege van het seizoen en de eerste in ruim een maand tijd. De leider in het wereldbekerklassement won de eerste vier wedstrijden, maar eindigde vervolgens in Beekse Bergen, Overijse en Hulst steeds als tweede.

Om 14.00 uur komen de mannen in actie. De mannenwedstrijd belooft een titanenstrijd te worden: voor het eerst dit seizoen staan Mathieu van der Poel en Wout van Aert tegenover elkaar in de cross. Voor Van Aert is het zijn eerste veldrit van het seizoen. Van der Poel luisterde vorige week zijn crossrentree op met een zege, maar kwam zaterdag ten val in Boom.

