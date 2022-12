Van der Poel verslaat teruggekeerde Van Aert in hun eerste crossduel van 2022

Mathieu van der Poel heeft zondag de Scheldecross op zijn naam geschreven. De Nederlander versloeg Wout van Aert in hun eerste crossduel van 2022 en was een klasse apart in Antwerpen. Bij de vrouwen ging de zege naar Fem van Empel.

De 27-jarige Van der Poel beleefde een droomstart in het zand in Antwerpen: na een versnelling in de openingsronde nam hij een voorsprong van zeker tien seconden op Van Aert en Michael Vanthourenhout.

Van Aert zette weliswaar de achtervolging in, maar de Belgisch kampioen bleef steken op een achterstand van zo'n dertien seconden. In de vierde van de in totaal zeven rondes was het verzet van de drievoudig wereldkampioen gebroken en liep Van der Poel verder uit.

In de voorlaatste ronde kwam Van Aert ook nog ten val. Op de streep hield Van der Poel 22 seconden over op zijn rivaal. Vanthourenhout bleef Nederlands kampioen Lars van der Haar voor en werd derde.

Volg nieuws over Mathieu van der Poel Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Mathieu van der Poel Blijf met meldingen op de hoogte

Voor Van der Poel is het zijn tweede overwinning in ruim een week tijd. Vorige week in Hulst bekroonde hij zijn rentree in de cross met een zege. Zaterdag waren er nog zorgen om Van der Poel na een harde val in Boom, waarbij hij zijn knie en schouder bezeerde. In Antwerpen leek hij daar geen last van te hebben.

Van Aert reed in Antwerpen zijn eerste cross van het seizoen. De renner van Jumbo-Visma vierde na afloop van het wegseizoen een rustpauze. Op 23 december volgt in Mol een nieuwe strijd tussen Van der Poel en Van Aert, die al jarenlang het veldrijden domineren.

Van der Poel komt pas op 17 december weer in actie in het veldrijden. Dan rijdt hij in het Italiaanse skigebied Val di Sole. Van Aert staat volgende week in Dublin aan het vertrek en neemt dan een week rust in de aanloop naar de wedstrijd in het Belgische Mol.

Fem van Empel boekte haar vijfde wereldbekerzege van het seizoen. Foto: Getty Images

Van Empel domineert bij de vrouwen

Bij de vrouwen was Van Empel eerder op zondag de beste. De Nederlandse veldrijdster voltooide tot drie keer toe een comeback en versloeg overtuigende haar landgenote Puck Pieterse.

De twintigjarige Van Empel en haar leeftijdsgenoot Pieterse trokken al in de eerste meters van de cross in Antwerpen ten aanval. In de openingsronde moest Van Empel voor de eerste keer in de achtervolging toen ze zich verslikte in een morzel zand.

De regerend Europees kampioene maakte haar fout snel goed, maar bleef niet veel later weer in het zand hangen en moest zodoende opnieuw een achterstand goedmaken. Toen dat voor de derde keer gebeurde, had Pieters een voorsprong van een kleine tien seconden.

Bij de tweede passage had Van Empel het gat alweer gedicht. Het was voor de Brabantse het sein om weg te rijden en al vrij snel sloeg ze een onoverbrugbaar gat met de Amersfoortse. Op de streep hield ze 34 seconden over op Pieterse. Shirin van Anrooij werd derde op één minuut en twaalf seconden.

Voor Van Empel is het de vijfde wereldbekerzege van het seizoen en de eerste in ruim een maand tijd. De leider in het wereldbekerklassement won de eerste vier wedstrijden, maar eindigde vervolgens in Beekse Bergen, Overijse en Hulst steeds als tweede.

Aanbevolen artikelen