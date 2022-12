Keniaan Kiptum loopt bij marathondebuut in Valencia vierde tijd ooit

De Keniaan Kelvin Kiptum heeft bij zijn debuut in Valencia de vierde tijd op de marathon ooit gelopen. De langeafstandsloper noteerde een indrukwekkende 2:01.53 in de Spaanse badplaats.

De 23-jarige Kiptum kwam daarmee 44 seconden tekort voor het wereldrecord van Eliud Kipchoge: 2:01.09. Kipchoge klokte ook al 2:01.39 en de Ethiopiër Kenenisa Bekele was met een tijd van 2:01.41 ook al eens sneller dan Kiptum. Die tijden zijn allemaal in Berlijn gelopen.

Kiptum liep in Valencia zijn eerste marathon. Nog niet eerder wist een debutant in wedstrijdverband zo hard te lopen over een afstand van 42 kilometer en 195 meter. De Keniaan is doorgaans vooral actief op de halve marathon en de 10 kilometer.