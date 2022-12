Veldrijdster Van Alphen klopt Betsema en boekt eerste zege in Superprestige

Veldrijdster Aniek van Alphen heeft zaterdag voor het eerst in haar loopbaan een wedstrijd in de Superprestige gewonnen. De Nederlandse was na een tweestrijd met Denise Betsema de beste in de sprint.

Ceylin del Carmen Alvarado won de vorige twee wedstrijden in de Superprestige en had de schijnwerpers op zich gericht, maar ze speelde een bijrol in Boom. De kopgroep werd gevormd door Shirin van Anrooij, Betsema, Van Alphen en de Hongaarse Blanka Kata Vas.

Van Alphen profiteerde in de slotfase van een lekke band bij Betsema en reed bij iedereen weg. De 23-jarige Nederlandse koesterde twee ronden voor het einde een comfortabele voorsprong op Van Anrooij en Betsema, terwijl Vas de aansluiting verloor. Betsema wist zich toch nog bij haar leidende landgenote te voegen en hield het tot de laatste meters spannend, maar Van Alphen was sterker in de sprint.

Het podium werd gecompleteerd door Van Anrooij, op 27 seconden van Van Alphen. Alvarado werd slechts zevende en verloor de leiding in het klassement aan Betsema. De cross in Boom was de vierde van dit seizoen in de Superprestige. Betsema won de eerste wedstrijd in Ruddervoorde, waarna Alvarado in Niel en Merksplas zegevierde.

Lucinda Brand, vorig jaar de winnares in Boom, stapte na twee ronden af. De wereldkampioene van 2021 was verkouden. Bovendien kampt ze met een ontsteking in haar hand. Ze liep eind oktober een breukje in haar middenhandsbeentje op. Ook de Belgische Sanne Cant haalde de finish niet.

De mannen beginnen om 15.10 uur in Boom. Onder anderen Mathieu van der Poel, Lars van der Haar en Tom Pidcock staan aan de start. De volgende cross in de Superprestige is op 27 december in het Belgische Zolder.

Het podium in Boom, met winnares Aniek van Alphen, nummer twee Denise Betsema en nummer drie Shirin van Anrooij. Foto: Getty Images

Eerder

Aanbevolen artikelen