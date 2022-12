Van der Poel onderuit in Superprestigecross, Pidcock soleert naar zege

Mathieu van der Poel heeft zaterdag na een valpartij geen rol van betekenis kunnen spelen in de Superprestigecross in Boom. Tom Pidcock boekte een overtuigende zege, voor Lars van der Haar (tweede) en Eli Iserbyt. Bij de vrouwen won Aniek van Alphen voor het eerst in haar loopbaan een Superprestigecross.

De Britse renner Pidcock nam al in de eerste ronde de leiding en alleen Van der Poel kon hem volgen. Het tweetal ging met vijf seconden voorsprong de tweede ronde in, tot de 27-jarige Nederlander onderuitging in een bocht met kasseien en terecht kwam op zijn knie.

De Brit ging in dezelfde valpartij ook onderuit, maar kon al snel weer verder. Van der Poel had duidelijk pijn, maar stapte na enige tijd weer op zijn fiets. Hij speelde geen rol van betekenis meer en werd dertiende.



Pidcock liep snel uit op Van der Haar en Iserbyt. De achtervolgers kwamen niet meer in de buurt van de wereldkampioen. Pidcock hield uiteindelijk nog maar tien seconden over toen hij de finish passeerde.

Van der Haar bleef in de slotronde de Belg Iserbyt net voor en deed daarmee goede zaken in het klassement. Daarin staat de 31-jarige Nederlander in punten gelijk met de Belgische koploper Laurens Sweeck.

Van der Poel kan zondag gewoon in actie komen

Een moment van onoplettendheid kostte Van der Poel de wedstrijd. "Ik was nog iets aan het roepen naar de materiaalpost en was niet gefocust genoeg voor de bocht die ging komen", zei hij. "Ik heb me bezeerd aan de schouder en knie. Ik heb de wedstrijd uitgereden om niet te stijf te worden en nog een beetje crossritme op te doen."

Van der Poel herstelde zich in de slotfase met redelijk snelle rondes. "Vooral in de eerste twee ronden deden mijn schouder en knie pijn. Daarna ging het wel, maar ik heb mijn ritme niet meer gevonden."

De viervoudig wereldkampioen veldrijden gaf aan wel in staat te zijn om zondag de wereldbekerwedstrijd in Antwerpen te rijden. Daar zal Van der Poel voor het eerst dit seizoen ook rivaal Wout van Aert tegenkomen.

Van der Haar zag de tweede plaats als het hoogst haalbare. "Ik werd eraf gereden door Pidcock en heb mijn krachten daarna wat gespaard en gewacht tot de laatste ronde."

Het podium in Boom, met winnares Aniek van Alphen, nummer twee Denise Betsema (links) en nummer drie Shirin van Anrooij. Foto: Getty Images

Van Alphen troeft Betsema af in de sprint

Van Alphen was na een tweestrijd met Denise Betsema de beste in de sprint. Ceylin del Carmen Alvarado won de vorige twee wedstrijden in de Superprestige en had de schijnwerpers op zich gericht, maar ze speelde een bijrol in Boom. De kopgroep werd gevormd door Shirin van Anrooij, Betsema, Van Alphen en de Hongaarse Blanka Kata Vas.

Van Alphen profiteerde in de slotfase van een lekke band bij Betsema en reed bij iedereen weg. De 23-jarige Nederlandse koesterde twee ronden voor het einde een comfortabele voorsprong op Van Anrooij en Betsema, terwijl Vas de aansluiting verloor. Betsema wist zich toch nog bij haar leidende landgenote te voegen en hield het tot de laatste meters spannend, maar Van Alphen was sterker in de sprint.

Het podium werd gecompleteerd door Van Anrooij, op 27 seconden van Van Alphen. Alvarado werd slechts zevende en verloor de leiding in het klassement aan Betsema. De cross in Boom was de vierde van dit seizoen in de Superprestige. Betsema won de eerste wedstrijd in Ruddervoorde, waarna Alvarado in Niel en Merksplas zegevierde.

Lucinda Brand, vorig jaar de winnares in Boom, stapte na twee ronden af. De wereldkampioene van 2021 was verkouden. Bovendien kampt ze met een ontsteking in haar hand. Ze liep eind oktober een breukje in haar middenhandsbeentje op. Ook de Belgische Sanne Cant haalde de finish niet.

