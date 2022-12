LeBron James passeert Magic Johnson in assistklassement aller tijden in NBA

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

LeBron James heeft vrijdagavond (lokale tijd) Magic Johnson gepasseerd in het assistklassement van de NBA. De sterspeler van Los Angeles Lakers noteerde tegen Milwaukee Bucks zijn 10.144e assist, terwijl Johnson in zijn carrière tot 10.141 kwam.

De Lakers wonnen in het Fiserv Forum in Milwaukee met 129-133. James kwam tegen de Bucks tot 11 assists en noteerde bovendien 28 punten.

Anthony Davis was met 44 punten de topschutter van de avond. Aan de zijde van Milwaukee Bucks kwam Giannis Antetokounmpo tot veertig punten.

De 37-jarige James is nog ver verwijderd van de eerste plek in het assistklassement aller tijden. John Stockton kwam in zijn loopbaan tot liefst 15.806 assists en staat daarmee fier aan kop.