Schouten duikt twee keer op één dag onder eigen nationaal record op 200 school

Tes Schouten heeft vrijdag in Rotterdam haar eigen Nederlandse record op de 200 meter schoolslag tot twee keer toe flink verbeterd. De 21-jarige Nederlandse was in eerste instantie maar liefst 2,2 seconden sneller dan haar oude toptijd en dook daar later op de dag met nog eens drie tienden onder.

Schouten kwam 's ochtends bij series van de Rotterdam Qualification Meet tot een tijd van 2.23,93. In de finale deed Schouten er nog een schepje bovenop: ze zwom een tijd van 2.23,67. Rotterdam Qualification Meet is een kwalificatietoernooi voor de WK langebaan van volgend jaar zomer in het Japanse Fukuoka.

Begin dit jaar had ze bij wedstrijden in Amsterdam het nationaal record al op 2.26,13 gezet. Ook toen verbeterde ze haar eigen record, dat destijds op 2.26,95 stond.

Naast Schouten komen onder anderen Kira Toussaint, Maaike de Waard, Marrit Steenbergen en Arno Kamminga in actie bij de wedstrijden in Rotterdam. Ook doen er zwemmers uit België, Groot-Brittannië, Spanje, Duitsland, Roemenië en Ierland mee.

De WK zwemmen in Fukuoka werd begin dit jaar opnieuw met een jaar uitgesteld wegens de coronapandemie. Het evenement staat nu van 14 tot en met 30 juli 2023 op het programma.

