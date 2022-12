Skeletonster Bos strandt op zevende plek bij tweede wereldbeker in Park City

Kimberley Bos is donderdag bij de tweede wereldbekerwedstrijd skeleton van het seizoen als zevende geëindigd. De winnares van olympisch brons gaf vooral in de tweede heat wat tijd toe.

De 29-jarige Bos zette bij de eerste run in Park City een knappe derde tijd neer. In de tweede heat werd ze slechts negende, waardoor Bos de wereldbekerwedstrijd op de zevende plek eindigde.

De Canadese Mirela Rahneva greep de overwinning met ruim een halve seconde voorsprong op Bos. De Duitse Hannah Neise, die vorige week in het Canadese Whistler nog had gewonnen, moest zich ditmaal tevredenstellen met een zesde plek. Bos was vorige week als vijfde geëindigd.

De afgelopen jaren beleefde Bos een flinke opmars in het skeleton. Dat bekroonde de Edese eerder dit jaar door op de Winterspelen in Peking een bronzen medaille te veroveren.

Dit jaar is het WK in St. Moritz het hoofddoel van Bos. Dat toernooi staat eind januari op het programma. De volgende wereldbekerontmoeting is over twee weken in Lake Placid.