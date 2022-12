Volleybalster Dijkema vindt nieuwe club in Italië na onzekere periode door oorlog

Volleybalster Laura Dijkema heeft na een periode van negen maanden zonder wedstrijden een nieuwe club gevonden. De Oranje-international zet haar carrière voort bij HR Macerata, zo meldt de Italiaanse club donderdag.

De 32-jarige Dijkema stond de afgelopen twee jaar onder contract in Rusland, waar ze eerst voor Lokomotiv Kaliningrad en later voor Leningradka speelde. Vanwege de inval van Rusland in Oekraïne moest ze in maart vertrekken bij de club uit Sint-Petersburg.