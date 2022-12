Bondscoach Wolff vertrekt na slechts een jaar bij baanwielrenners

Wielerbond KNWU gaat het aflopende contract van baancoach René Wolff niet verlengen. Beide partijen zijn overeengekomen om tot 1 februari "in goede harmonie" te blijven samenwerken.

"We willen René bedanken voor zijn inzet en wensen hem veel succes in de toekomst", laat hoofdcoach Jan van Veen van de KNWU weten in een verklaring. "Met het oog op de snel naderende Europese kampioenschappen en de Olympische Spelen van Parijs in 2024 wordt op korte termijn gezocht naar een goede invulling."