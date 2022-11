Polman verlaat Denemarken na 9 jaar en vervolgt handbalcarrière in Roemenië

Estavana Polman vervolgt haar loopbaan in Roemenië. De dertigjarige handbalster speelde sinds 2013 in Denemarken en gaat nu aan de slag bij Rapid Bucuresti, meldt de club dinsdag.

Polman tekende deze zomer een eenjarig contract bij Nykøbing Falster. De club nam de Oranje-international over van Esbjerg, waarvoor ze sinds 2013 uitkwam en topscorer aller tijden is.

"Nu begint voor mij een nieuw avontuur op het grote podium", zegt Polman. "Daar werk ik al heel lang voor, en ik bedank Nykøbing voor de steun waarmee ik daar heb kunnen komen."

Polman was in 2019 de uitblinker bij het Nederlands team dat in Japan de wereldtitel veroverde. Zware knieblessures dwongen haar daarna tot operaties en lange revalidaties, waardoor ze de Olympische Spelen in Tokio miste. Tot overmaat van ramp wilde Esbjerg van haar af. Polman leefde al enige tijd in onmin met de clubleiding.

Eerste avontuur buiten Denemarken en Nederland

Het arbeidsconflict tussen de speelster en de club sleepte zich lang voort. Een rechtszaak dreigde, omdat Polman wilde dat de club haar contract respecteerde. Uiteindelijk bleek een overgang naar een andere club de beste optie.

"Het duurde allemaal erg lang, het was een vervelende periode. Maar ik heb ervan geleerd en je moet er ook weer niet te lang bij stilstaan", zei Polman eind september nog over haar overstap naar Nykøbing.

Na een paar maanden bij haar nieuwe club kiest ze nu voor een avontuur in Boekarest. Polman, die een relatie heeft met oud-voetballer Rafael van der Vaart, speelde nooit in een ander land dan Nederland of Denemarken.

Rapid Bucuresti is de regerend landskampioen van Roemenië en speelt dit seizoen in de Champions League. Momenteel staat de club vierde in de Roemeense competitie.

Eerder

Aanbevolen artikelen