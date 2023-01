Verhoeven moet titelgevecht met uitdager Plazibat uitstellen vanwege blessure

Rico Verhoeven vecht dit jaar met de Kroaat Antonio Plazibat om de wereldtitel in het zwaargewicht bij GLORY, maar de clash laat nog even op zich wachten. Verhoeven heeft woensdag een knieblessure opgelopen. Het gevecht in de Arnhemse GelreDome wordt vermoedelijk na de zomer gehouden in plaats van in maart.

De blessure is een flinke tegenvaller voor Verhoeven, voor wie het zijn eerste GLORY-gevecht wordt sinds hij in oktober 2021 in een heroïsche partij van Jamal Ben Saddik won. Hij sloeg toen voor de tiende keer een aanval op zijn kampioensriem af.

Lang leek het erop dat Verhoeven voor een titelgevecht gekoppeld zou worden aan Alistair Overeem, die begin oktober vorig jaar van Badr Hari won. De 42-jarige Nederlander testte na zijn zege positief op een verboden, niet-prestatiebevorderend middel en moet dus even pas op de plaats maken.

De 28-jarige Plazibat maakt al langere tijd indruk bij GLORY. De Kroaat won zeven van zijn acht gevechten bij de kickboksbond en is achter Verhoeven de hooggeplaatste vechter op de zwaargewichtranglijst. Zijn laatste vier gevechten besliste hij voortijdig (twee keer knock-out en twee keer technische knock-out).

Plazibat daagde Verhoeven uit

Na zijn laatste zege - hij rekende op 19 november al na anderhalve minuut af met de Roemeen Raul Catinas door hem knock-out te slaan - daagde Plazibat kampioen Verhoeven direct uit.

"Ik heb maar één vraag: Rico Verhoeven, waar ben je?", schreeuwde hij in de microfoon. "I'm gonna kill you." Verhoeven reageerde snel op Instagram door de uitdaging te accepteren en vroeg GLORY het gevecht te regelen.

Sinds zijn titelgevecht met Ben Saddik kwam Verhoeven alleen nog op 29 oktober van afgelopen jaar in actie. Hij rekende op zijn eigen evenement HIT IT in Rotterdam af met Hesdy Gerges. Het gevecht viel niet onder de vlag van GLORY, wat betekende dat de wereldtitel niet op het spel stond.

Met de zege op Gerges breidde Verhoeven zijn overwinningsreeks uit tot zestien partijen. De 33-jarige Nederlander mag zich al sinds 2013 de zwaargewichtkampioen van GLORY noemen.

Zwaargewichtranglijst GLORY Wereldkampioen: Rico Verhoeven (Ned)

1. Antonio Plazibat (Kro)

2. Jamal Ben Saddik (Mar)

3. Levi Rigters (Ned)

4. Alistair Overeem (Ned)

5. Nordine Mahieddine (Alg)

6. Gökhan Saki (Tur)

7. Benjamin Adegbuyi (Roe)

8. Badr Hari (Mar)

9. Jahfarr Wilnis (Ned)

10. Tariq Osaro (Nig)

