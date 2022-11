Van Gerwen treft mogelijk Zonneveld op WK, 'Barney' wellicht tegen Lisa Ashton

Michael van Gerwen begint het WK darts tegen landgenoot Niels Zonneveld of Lewy Williams. Dat heeft de loting maandag uitgewezen. Raymond van Barneveld strijdt in de tweede ronde tegen Ryan Meikle of Lisa Ashton, één van de drie vrouwen die in actie komt in de eerste ronde.

Zonneveld moet in de eerste ronde zien af te rekenen met de Welshman Williams om te kunnen duelleren met Van Gerwen. Ook Jermaine Wattimena (tegen Nathan Rafferty), Danny Jansen (Paolo Nebrida), Geert Nentjes (Leonard Gates), Martijn Kleermaker (Xicheng Han), Jimmy Hendriks (Jamie Hughes) en Danny van Trijp (Steve Beaton) komen in de eerste ronde in actie.

De als derde geplaatste Van Gerwen verkeert in een sterke vorm. Hij won deze week nog de Players Championship Finals door in de finale Rob Cross met 11-6 te verslaan. 'Mighty Mike' gooide in die partij een negendarter. De drievoudig wereldkampioen won dit jaar ook al de World Matchplay, de World Grand Prix en de Premier League.

Van Barneveld - als 32e geplaatst - neemt het in de tweede ronde dus mogelijk op tegen Lisa Ashton. De 52-jarige Engelse moet net als de andere vrouwen Fallon Sherrock en Beau Greaves de eerste ronde nog doorkomen.

Ook Danny Noppert (9), Dirk van Duijvenbode (14) en Vincent van der Voort (28) kennen hun mogelijke tegenstanders in de tweede ronde.

Het WK begint op donderdag 15 december in Londen. De finale staat gepland op dinsdag 3 januari. De als tweede geplaatste Peter Wright won vorig jaar de wereldtitel door in de finale Michael Smith met 7-5 te verslaan.

Geplaatste Nederlanders in tweede ronde Michael van Gerwen (3) - Niels Zonneveld of Lewy Williams

Danny Noppert (9) - Ritchie Edhouse of David Cameron

Dirk van Duijvenbode (14) - Karel Sedlacek of Raymond Smith

Vincent van der Voort (28) - Cameron Menzies of Diogo Portela

Raymond van Barneveld (32) - Ryan Meikle of Lisa Ashton

