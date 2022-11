Sanne Wevers heeft weer plezier in turnen en richt zich op Spelen van 2024

Sanne Wevers werkt sinds oktober dit jaar aan een terugkeer in de turnsport en richt zich op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De olympische balkkampioene van 2016 zegt na een moeilijke periode weer plezier te hebben in het turnen.

Wevers traint sinds de zomer samen met Naomi Visser, Sara van Disseldorp, Lieke Wevers en coach Vincent Wevers op de Top Turnacademie Achterhoek in Varsseveld (TTA). Ze zetten buiten turnbond KNGU hun eigen profteam op, nadat wegens gedrag van teamgenoot Vera van Pol een "onwerkbare situatie" was ontstaan.

"In oktober ben ik weer fulltime de zaal ingegaan, zo'n 30 tot 35 uur per week. In eerste instantie wilde ik vooral kijken of ik het proces weer kon vinden en of ik het plezier in de sport weer voelde. Inmiddels zit ik echt weer in een leuk trainingsproces en maak ik elke week weer stapjes", zei Wevers op de open dag van de TTA.

"Uiteindelijk kwam ik ook voor een keuze te staan. Is er nog wel ruimte in mijn leven voor het turnen? Het is namelijk wel een commitment die je maakt. Die maak ik nu meteen met het oog op Parijs 2024, dus wel voor de aankomende twee jaar. Voor zo'n keuze heb je wel even tijd nodig."

Sanne Wevers traint nog altijd onder haar vader Vincent Wevers. Foto: ANP

'Ik zit nog niet op mijn oude niveau'

Wevers hoopt zich volgend jaar met Nederland te plaatsen voor de Spelen. "Ik hoop dat ik daar mijn steentje aan kan bijdragen. We hopen tijdens de kwalificaties een zo sterk mogelijk team te hebben, zodat we uiteindelijk als Nederland weer op de Spelen kunnen staan", vertelde de Friezin, die bij de Spelen van vorig jaar voor het laatst in actie kwam.

"Toen Tokio voorbij was, merkte ik dat ik even afstand wilde nemen. Dat zat echt in mij, niet in de sport. Dat ik even van alles wilde bijkomen, betekende niet dat de sport niet meer leuk is of dat het het allemaal niet meer waard is."

Toen ze terugkeerde in de hal, hervond ze snel het plezier. "Ik merkte al heel snel hoe leuk het was om in de kleinste dingen stapjes te zetten. Dan gaat het weer kriebelen. Ik zit nu nog niet op mijn oude niveau, maar merk dat ik daar wel weer naartoe aan het gaan ben."

Vader Vincent Wevers moest eind vorig jaar vertrekken bij de KNGU wegens vermeend grensoverschrijdend gedrag. Hij werd daarvan vrijgesproken door het Instituut Sportrechtspraak (ISR), waarna de turnbond in beroep ging.

Eerder

Aanbevolen artikelen