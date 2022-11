Van Ass bekroont debuut als bondscoach van hockeysters met ruime zege

Paul van Ass is zondag met een overwinning begonnen als bondscoach van de Nederlandse hockeysters. Oranje was in Bilthoven met 5-0 te sterk voor Ierland.

Yibbi Jansen maakte een hattrick op het terrein van haar club SCHC. Joosje Burg nam de overige twee treffers voor haar rekening. Bij rust leidde Nederland al met 3-0 tegen de Ierse vrouwen, die vier jaar geleden de tegenstander van Oranje waren in de gewonnen WK-finale.

Voor Van Ass was het zijn eerste interland als bondscoach van de Nederlandse hockeysters. De ervaren coach begon in september als opvolger van interim-bondscoach Jamilon Mülders, die afgelopen zomer vertrok bij Nederland.

Met de komst van Van Ass, die tussen 2010 en 2014 bondscoach van de Nederlandse mannen was, wil Oranje een nieuw start maken. Nederland kende na de gewonnen Olympische Spelen in Tokio een roerige periode, waarin internationals naar buiten kwamen met berichten over een angstcultuur in de ploeg.

De onthullingen betekenden begin dit jaar het einde van bondscoach Alyson Annan, onder wie Nederland olympisch kampioen en wereldkampioen was geworden. Ondanks alle onrust werd Nederland onder interim-bondscoach Mülders voor de derde keer op rij wereldkampioen.

Oranje speelde tegen Ierland zonder aanvoerder Eva de Goede, die een rustperiode heeft ingelast. Van Ass deed vooral een beroep op jonge speelsters.

Yibbi Jansen was de uitblinker bij Nederland met drie goals. Foto: Pro Shots

