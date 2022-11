Van Barneveld onderuit in laatste test voor WK darts, Van Gerwen wel door

Raymond van Barneveld is vrijdag uitgeschakeld in de Players Championship Finals. De Nederlander verloor in het Engelse Minehead van de Belg Kim Huybrechts: 6-4. Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert, Martijn Kleermaker en Jermaine Wattimena zijn wel door op de generale repetitie voor het WK Darts.

Van Barneveld gooide iets minder dan Huybrechts (gemiddelde 95.21 om 100.93), maar presteerde vooral slechter op de dubbels (26,67 om 46,15 procent). 'Barney' verloor zijn laatste eigen leg, waarna zijn concurrent de winst over de streep trok.

Van Barneveld maakte vorige week nog indruk door op de Grand Slam of Darts de halve finale te bereiken. Hij verloor toen van de Engelsman Michael Smith, die vrijdag de eerste ronde ook niet overleefde.

Van Gerwen, Van Duijvenbode, Noppert, Kleermaker en Wattimena hebben zich wel geplaatst voor de volgende ronde. Kevin Doets, Gian van Veen, Danny Jansen, Geert Nentjes en Vincent van der Voort sneuvelden in de eerste ronde. Niels Zonneveld komt later op vrijdag nog in actie.

Bij de Players Championship Finals zijn de 64 beste darters van de dertig Championship-toernooien van dit jaar actief. Het toernooi geldt als de laatste test voor het WK, dat op 15 december in Londen van start gaat.

Uitslagen Nederlanders in eerste ronde Rob Cross - Kevin Doets 6-3

Gian van Veen - Ross Smith 2-6

Nathan Aspinall - Martijn Kleermaker 4-6

Danny Noppert - Simon Whitlock 6-1

Brendan Dolan - Jermaine Wattimena 3-6

José de Sousa - Danny Jansen 6-2

Dirk van Duijvenbode - Mickey Mansell 6-5

Chris Dobey - Geert Nentjes 6-1

Kim Huybrechts - Raymond van Barneveld 6-4

Martin Schindler - Vincent van der Voort 6-4

Michael van Gerwen - Ryan Meikle 6-3

Dave Chisnall - Niels Zonneveld

