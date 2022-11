Skeletonster Bos begint wereldbekerseizoen met vijfde plek in Canada

Kimberley Bos is het wereldbekerseizoen in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) begonnen met een vijfde plek. In het Canadese Whistler kwam de Nederlandse 0,21 seconden tekort voor een podiumplaats.

De overwinning op de lastige Whistler-ijsbaan, die tijdens de Olympische Spelen van 2010 werd gebruikt, ging naar Hannah Neise. De Duitse zette twee vrijwel identieke runs neer. In haar eerste run noteerde ze in 53,71 en na haar tweede run stond er 53,69 op het bord.

Neise was in totaal 0,18 seconden sneller dan Hallie Clarke en Brogan Crowley. De Amerikaanse en de Britse deelden met een totaaltijd van 1.48,58 de tweede plaats en kregen dus beiden zilver.

De 29-jarige Bos stond na haar eerste run met een tijd van 53,83 nog vierde. In haar tweede run startte ze exact even snel als in haar eerste run, maar verloor ze in het middenstuk wat tijd. Ze legde de run af in een tijd van 53,96.

Bos schreef vorig seizoen op de Olympische Winterspelen in Peking geschiedenis door als eerste Nederlandse ooit een medaille te winnen in het skeleton. Bovendien won ze het eindklassement van de wereldbeker en EK-goud.

De tweede wereldbekerwedstrijd vindt volgende week donderdag plaats in het Amerikaanse Park City. Deze baan werd in 2002 gebruikt toen skeleton terugkeerde op het programma van de Olympische Spelen.

