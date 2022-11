Paralympiër Jetze Plat kroont zich voor zesde keer tot wereldkampioen triatlon

Paralympiër Jetze Plat heeft donderdag bij de WK triatlon in Abu Dhabi zijn zesde wereldtitel gepakt. De 31-jarige Nederlander was een klasse apart.

De Oostenrijker Florian Brungraber, die vorig jaar in Japan ook al paralympisch zilver won achter Plat, gaf meer dan twee minuten toe op Plat. Nederlander Geert Schipper eindigde op de derde plaats.

Plat werd al vijf keer eerder wereldkampioen in de H2-categorie. De geboren Amsterdammer veroverde op de Paralympische Spelen van Tokio drie gouden medailles in vier dagen tijd: op de triatlon, de tijdrit en de wegwedstrijd.

Eind vorig jaar werd Plat op het Sportgala voor de derde keer uitgeroepen tot Paralympisch Sporter van het Jaar. In 2017 en 2019 ontving hij de Jaap Eden-award ook al.

Wel raakte Plat onlangs zijn werelduurrecord op de handbike kwijt. Landgenoot Schipper kwam toen tot 47 kilometer en 289 meter, terwijl hij al aan 45 kilometer genoeg had om Plat uit de boeken te rijden.

