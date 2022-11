Zeilster Bouwmeester pakt maand na rentree brons op EK in Zuid-Frankrijk

Zeilster Marit Bouwmeester heeft maandag brons gepakt op het EK in de Ilca 6-klasse. De 34-jarige Friezin, die vorige maand op het WK haar rentree maakte nadat ze was bevallen van een dochter, zakte op de laatste dag één plek in het klassement.

Bouwmeester werd in het Franse Hyères derde met 50 punten. De Europese titel ging met 44 punten naar Agata Barwinska uit Polen. Het zilver was voor de Zwitserse Maud Jayet, die op 48 punten eindigde.

Vorige maand keerde Bouwmeester bij het WK in de Verenigde Staten terug in wedstrijdverband, nadat ze in mei was bevallen van een dochter. De Friezin stond op het WK een tijdje aan kop, maar zakte tijdens de laatste dagen mede vanwege vermoeidheid steeds verder terug in het klassement.

Bouwmeester eindigde in Kemah (Texas) als negende. Op het EK voor de kust van Hyères in Zuid-Frankrijk klom ze juist gedurende het toernooi naar boven op de ranglijst.

Bouwmeester wil in 2024 graag meedoen aan de Olympische Spelen van Parijs. Ze pakte op de laatste drie Spelen steeds een medaille: zilver in Londen (2012), goud in Rio de Janeiro (2016) en vorig jaar brons in Tokio.

Bij de mannen in de Ilca 7-klasse was Niels Broekhuizen op de tiende plaats de beste Nederlander. Hij zakte op de laatste dag drie plekken in het klassement. De Europese titel ging naar Pavlos Kontides uit Cyprus.

