Van der Poel maakt rentree in veldrijden bij wereldbekerwedstrijd Hulst

Mathieu van der Poel maakt komende zondag bij de wereldbekerwedstrijd in Hulst zijn rentree in het veldrijden. De voormalig wereldkampioen maakt deel uit van de veertienkoppige mannenselectie van bondscoach Gerben de Knegt.

De Knegt kijkt uit naar de terugkeer van Van der Poel. "Ik denk dat we allemaal benieuwd zijn naar de rentree van Mathieu in het veld. Dat geldt zeker ook voor Mathieu zelf", zegt de coach op de site van wielerunie KNWU.

"Je hebt als veldrijder bij je eerste cross vaak even de tijd nodig om de technische vaardigheden weer op te pakken, maar ik heb er wel vertrouwen in dat Mathieu snel weer die routine gaat krijgen. Je zag afgelopen weekend ook bij Tom Pidcock dat mannen van dit kaliber snel die aanpassing maken."

De Knegt stelt dat het parcours in Hulst Van der Poel goed moet liggen. "Er liggen mooie afdalingen in, wat loopwerk en enkele snelle stukken. Dat is zeker iets waar Mathieu zich thuis voelt. Ik kijk wel uit naar zondag."

Maar de 27-jarige renner kwam in september negatief in het nieuws bij het WK in Australië. Hij bracht de nacht voor de wedstrijd korte tijd in de cel door na een ruzie met twee meisjes in het hotel. Hij gaf tijdens de wegrace al snel op.