NBA-club Brooklyn Nets heft schorsing Irving om promoten antisemitische film op

De Amerikaanse basketballer Kyrie Irving mag weer in actie komen voor Brooklyn Nets. De NBA-club heeft de schorsing van de sterspeler vanwege het promoten van een antisemitische film zondag opgeheven, nadat hij zijn excuses had aangeboden.

Nadat hier commotie over was ontstaan, weigerde Irving daar volgens zijn club aanvankelijk excuses voor aan te bieden. Na zijn schorsing deed hij dat alsnog. Ook sportkledingmerk Nike zette een samenwerking met de vedette stop.

"Ik wil me gewoon echt focussen op de pijn die ik heb veroorzaakt en de impact die ik heb teweeggebracht in de Joodse gemeenschap, die het mogelijk als een dreiging heeft ervaren", zei Irving. "Ik wil me oprecht verontschuldigen voor al mijn acties en de tijd die sindsdien is verstreken."

Irving, die in 2016 de NBA-titel veroverde met Cleveland Cavaliers, geldt als een van de bekendste spelers van Brooklyn Nets. De pointguard kwam vorig seizoen weinig in actie, omdat hij zich niet had laten vaccineren tegen COVID-19. Door wetgeving in New York mochten ongevaccineerden daar lange tijd niet aan binnensport doen.