Sprookje Van Barneveld voorbij door nederlaag tegen Smith in halve finales

Raymond van Barneveld is zondag in de halve finale van de Grand Slam of Darts blijven steken. Michael Smith maakte een einde aan de opmars van de Nederlander: 16-12.

Van Barneveld was bezig aan een sprookjesachtige week in Wolverhampton. De 55-jarige Hagenaar, die sinds zijn rentree begin 2021 nog weinig indruk had gemaakt op de prestigieuze toernooien, eindigde als eerste in zijn groep en rekende in de knock-outfase af met Simon Whitlock en Gerwyn Price. Met name de zege op Price in de kwartfinale, de wereldranglijstaanvoeder, maakte indruk.

Tegen Smith leek Van Barneveld even op weg naar een nieuwe stunt. De Hagenaar rechtte de rug na een dramatisch eerste deel van de partij. Bij het ingaan van de break leidde Smith met liefst 5-0. De als vierde geplaatste Smith gooide hoge scores en gaf de meervoudig wereldkampioen niet eens de kans om aan te mogen leggen voor een finish. Toen Van Barneveld die gelegenheid wél een paar keer kreeg, faalde hij.

De Nederlander herpakte zich na de eerste pauze, ook doordat Smith slordiger begon te spelen. Van Barneveld maakte gebruik van zijn kansen en verkleinde de achterstand tot 6-4. Smith bleef hoge pieken met diepe dalen afwisselen. Bij een stand van 8-6 liet de Engelsman enkele kansen om uit te lopen liggen, waarna Van Barneveld toesloeg op de dubbel 6.

Michael Smith sloeg in het laatste deel van de partij keihard toe. Foto: Getty Images

Smith schudt Van Barneveld alsnog van zich af

Op de cruciale momenten sloeg Van Barneveld genadeloos toe, waar Smith het juist vaak liet liggen op de finishes. Bij een 10-9-achterstand gooide onze landgenoot 71 uit, waarmee hij de stand in evenwicht trok.

Smith kwam echter als herboren terug na de laatste onderbreking en zette Van Barneveld met hoge scores onder druk. De Hagenaar haakte af nadat hij bij een achterstand van 13-12 enkele pijlen op de dubbel miste. Smith keek daarna niet meer achterom en plaatste zich voor de eindstrijd.

Later op de dag staan Nathan Aspinall en Luke Humphries tegenover elkaar in de andere halve eindstrijd. Humphries zorgde zaterdagavond voor de uitschakeling van Michael van Gerwen. De finale is zondagavond.

De Grand Slam of Darts is een van de laatste toernooien in de aanloop naar het WK dat op 15 december van start gaat.

