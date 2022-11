FC Twente Vrouwen boekt monsterzege in Eredivisie, ook Ajax blijft foutloos

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

FC Twente Vrouwen heeft zondag in de Eredivisie een monsterscore neergezet tegen Excelsior. De regerend landskampioen won met liefst 9-0 van de Rotterdammers. Ook Ajax zette de foutloze reeks door met een 1-0-zege op PSV.

Na rust scoorde Kalma nog eens drie keer. Ook Jansen, Kayleigh van Dooren en Ella Peddemors vonden in de tweede helft het net. Door de overwinning staat Twente drie punten achter op Ajax, dat wel een duel meer heeft afgewerkt.

Ajax begon eerder op dag goed tegen PSV en kreeg via Chasity Grant, Victoria Pelova en Romée Leuchter meerdere mogelijkheden op de openingstreffer. Leuchter leek na een kwartier de 1-0 te maken, maar de spits stond buitenspel.

Leuchter was na rust wel succesvol. De Oranje-international schoot via een vrije trap prachtig raak. PSV-keeper Lisan Alkemade stond aan de grond genageld. Daarna bleven goals uit in Amsterdam.