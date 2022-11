Ajax Vrouwen klopt PSV dankzij vrije trap Leuchter en blijft foutloos in Eredivisie

Delen via E-mail

Ajax heeft zondag ook de achtste Eredivisie-wedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg van trainer Suzanne Bakker was op De Toekomst met 1-0 te sterk voor PSV dankzij een rake vrije trap van Romée Leuchter.

Ajax begon goed aan de wedstrijd en kreeg via Chasity Grant, Victoria Pelova en Leuchter meerdere mogelijkheden op de openingstreffer. Leuchter leek na een kwartier de 1-0 te maken, maar de spits stond buitenspel.

Leuchter was na rust wel succesvol. De Oranje-international schoot via een vrije trap prachtig raak. PSV-keeper Lisan Alkemade stond aan de grond genageld. Daarna bleven goals uit in Amsterdam.