Van Gerwen had al slecht voorgevoel: 'Dit was een onnodige nederlaag'

Michael van Gerwen vindt dat hij de nederlaag tegen Luke Humphries in de halve finales van de Grand Slam of Darts aan zichzelf te wijten heeft. De drievoudig wereldkampioen meldde na afloop dat hij al een slecht voorgevoel had.

"Ik voelde in de voorbereiding dat het niet zo lekker zou lopen als in de partijen ervoor. Ik probeerde nog wel in het ritme te komen, maar het was het vandaag niet", vertelde Van Gerwen na zijn 16-10-nederlaag tegen Humphries voor de camera van Viaplay.

"De start was al heel slecht. Ik miste veel dubbels. Hij gooide ook een paar hele vieze finishes op belangrijke momenten. Alle credits voor hem, maar dit was een onnodige nederlaag."

Van Gerwen liep al snel achter de feiten aan. Steeds als hij de druk leek te kunnen opvoeren, sloeg Humphries toe met een fraaie finish.

"Het lukte me maar niet om het gaatje te dichten. Hij gooide mooie finishes, maar ik liet hem in die positie komen. Dit is gewoon zuur."

Van Barneveld speelt zondagmiddag in de halve finale

Door de uitschakeling van Van Gerwen is Raymond van Barneveld de enige overgebleven Nederlander op de Grand Slam of Darts. De routinier neemt het zondagmiddag in de halve finale op tegen Michael Smith. Om het andere finaleticket strijden Humphries en Nathan Aspinall. De finale is zondagavond.

De Grand Slam of Darts is een van de laatste toernooien in de aanloop naar het WK dat op 15 december van start gaat.

