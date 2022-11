Topvechter Plazibat wint weer overtuigend en blijft vragen om duel met Verhoeven

Topzwaargewicht Antonio Plazibat heeft zaterdag opnieuw een overtuigende overwinning geboekt bij kickboksbond GLORY. De concurrent van Rico Verhoeven versloeg Raul Catinas uit Roemenië in Bonn met een knock-out in de eerste ronde.

Direct na zijn zege in Bonn richtte Plazibat zich tot Verhoeven toen hij de microfoon kreeg. "Ik heb maar één vraag: Rico Verhoeven, waar ben je?", schreeuwde de Kroaat. "I want to kill you."