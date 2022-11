Alvarado heerst in Belgisch Merksplas en boekt tweede veldritzege op rij

Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado heeft zaterdag haar tweede overwinning op rij geboekt in de Superprestige. De oud-wereldkampioene won in het Belgische Merksplas op dominante wijze.

De overtuigende overwinning is nog maar eens een bevestiging dat Alvarado na ziekte en blessureleed terug is op haar oude niveau waarmee ze tussen 2019 en 2021 in het veldrijden heerste. Ze was ruim een week geleden ook al de beste in de Superprestige-cross in Niel. Dat was haar eerste overwinning in anderhalf jaar.