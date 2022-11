Handbalsters eindigen als zesde op EK: 'Had hier aan het begin voor getekend'

De zesde plek op het EK biedt volgens de Nederlandse handbalsters genoeg perspectief voor de toekomst. Bondscoach Per Johansson en Estavana Polman hopen dat de jonge ploeg vooral lering kan trekken uit het moeizaam verlopen toernooi.

"Als je me helemaal aan het begin van de voorbereiding had gezegd dat we als zesde zouden eindigen en ons direct zouden kwalificeren voor het WK, dan had ik ervoor getekend", zei Polman vrijdag na de verloren wedstrijd om de vijfde plek tegen Zweden.

"Maar als je eenmaal in het toernooi zit, wil je steeds meer. Daar hadden we alleen geen recht op. We speelden niet goed genoeg. Gelukkig hebben we wel een ticket voor het WK in 2023 en een goede uitgangspositie voor de Olympische Spelen kunnen bemachtigen."

In het duel met Zweden stond behalve de vijfde plek niets op het spel. De ploeg van bondscoach Johansson maakte geen kans meer op eremetaal, doordat in de hoofdfase van het toernooi punten werden gemorst tegen Duitsland en Spanje.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Zesde plek is realistisch'

Nederland trad op het EK in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro door de afwezigheid van onder anderen Tess Wester, Lois Abbingh en Danick Snelder aan met een jonge selectie. Desondanks waren de verwachtingen hoog, door een succesvolle oefencampagne in de aanloop naar het toernooi.

"We waren goed in de Golden League en daardoor hadden we er zelf meer van verwacht", zei bondscoach Johansson. "We droomden van een medaille, maar hadden te veel pieken en dalen. De zesde plek is dus uiteindelijk realistisch voor ons."

"Het is nu belangrijk om het toernooi met de hele ploeg goed te evalueren", voegde Polman toe. "We weten wat goed is gegaan en dat er een nieuwe generatie aan zit te komen. Hopelijk kunnen we hiervan leren."

Eerder

Aanbevolen artikelen