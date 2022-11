Handbalsters sluiten teleurstellend EK af met verlies tegen Zweden

De Nederlandse handbalsters hebben vrijdag het EK in mineur afgesloten. In de strijd om de vijfde plaats verloor Oranje in de Sloveense hoofdstad Ljubljana met 32-37 van Zweden.

Bij rust keek Nederland al tegen een ruime achterstand (21-16) aan. De ploeg van Johansson begon slecht aan de laatste wedstrijd van het toernooi en kon vooral aanvallend geen vuist maken tegen Zweden, dat vorig jaar brons won op de Olympische Spelen in Tokio.

In de tweede helft toonde Nederland herstel, maar de handbalsters wisten het goede spel niet om te zetten in een voorsprong. De topscorers bij Oranje waren Kelly Dulfer, Merel Freriks en Angela Malestein, die allen vijf treffers maakten.

De handbalsters kenden een matig EK. De wereldkampioen van 2020 kwam weliswaar de eerste groepsfase eenvoudig door, maar in de hoofdronde ging het helemaal mis. Nederland verloor kansloos van Duitsland en na een teleurstellend gelijkspel tegen Spanje waren de eerste twee plekken in de groep uit zicht.

Nederland won woensdag wel dik van Montenegro (42-25) en verzekerde zich door de andere uitslagen in de poule een dag later van een ticket voor het WK van 2023, dat in Denemarken, Noorwegen en Zweden gehouden wordt.

Later op de dag staan de halve finales op het programma. Denemarken speelt tegen Montenegro en regerend kampioen Noorwegen neemt het op tegen Frankrijk. De finale is zondag.

