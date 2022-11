Coureur Correa keert ruim drie jaar na horrorcrash op Spa terug in Formule 2

Juan Manuel Correa maakt komend weekend zijn rentree in de Formule 2. Het worden zijn eerste kilometers in de raceklasse sinds de fatale crash met Anthoine Hubert in augustus 2019.

Correa raakte ruim drie jaar geleden zwaargewond in België nadat hij hard in botsing kwam met Hubert, die vlak daarvoor in de vangrail was gereden. Hubert overleefde de klap niet.

De 23-jarige Correa raakte zwaargewond. De Amerikaan brak onder meer beide benen en beschadigde zijn ruggengraat. Begin 2021 maakte hij na een lange revalidatie zijn rentree in de Formule 3.

Correa keert terug in de Formule 2 tijdens het slotweekend in Abu Dhabi. Hij komt op het Yas Marina Circuit uit namens het Nederlandse team Van Amersfoort Racing.

"Ik heb er heel veel zin in. Het was mijn grote doel om mijn rentree te maken in de Formule 2", zegt Correa. "Het voelt wel een beetje raar. Ik heb lang geen Formule 2-auto meer bestuurd, maar ik ben er klaar voor."

In Abu Dhabi wordt komend weekend - zoals gebruikelijk in de Formule 2 - een sprintrace en een hoofdrace verreden. De Braziliaan Felipe Drugovich is al zeker van de wereldtitel. Nederlander Richard Verschoor is de nummer dertien in de WK-stand.

