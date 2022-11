Volleyballers treffen nummer één Polen op EK, ook vrouwen weten tegenstanders

De Nederlandse volleyballers nemen het volgend jaar in de groepsfase van het EK op tegen Polen, de nummer één van de wereldranglijst. Dat is het resultaat van de loting die woensdag in Napels plaatsvond. Ook de Nederlandse vrouwen kennen hun tegenstanders op het EK.

Naast Polen treffen de Nederlandse mannen ook Noord-Macedonië, Montenegro, Tsjechië en Denemarken. Oranje is in deze poule na Polen het best geklasseerde land op de wereldranglijst.

Het EK wordt gehouden van 28 augustus tot en met 16 september. Italië, Bulgarije, Noord-Macedonië en Israël zijn de gastlanden.

De Nederlandse vrouwen spelen op het EK tegen Estland, Finland, Frankrijk, Slowakije en Spanje. Van die landen staat Nederland het hoogst (twaalfde) op de wereldranglijst.

Het EK bij de vrouwen wordt van 15 augustus tot en met 3 september afgewerkt. Dit toernooi wordt ook in vier landen gespeeld: België, Duitsland, Estland en Italië.

