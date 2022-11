Handbalsters winnen ruim van Montenegro en zijn dicht bij direct WK-ticket

De Nederlandse handbalsters hebben woensdag hun laatste wedstrijd in de hoofdfase met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van bondscoach Per Johansson won in Skopje met 42-25 van Montenegro.

Nederland leidde halverwege al met 21-15 en bouwde die voorsprong in de tweede helft steeds verder uit. Inger Smits was met zeven goals topscorer bij Oranje, gevolgd door Laura van der Heijden en Merel Freriks (allebei zes treffers).

Mede dankzij de overtuigende overwinning op Montenegro lijkt Nederland derde te worden in groep II van de hoofdfase. De nummer drie van de groep mag naar de Sloveense hoofdstad Ljubljana voor een wedstrijd om de vijfde plek.

Alleen Spanje heeft in theorie nog kans om Nederland van de derde plek in groep II te stoten. De Spaanse ploeg speelt later op dinsdag tegen olympisch kampioen Frankrijk. Alleen bij een zege met minimaal veertien goals verschil wipt Spanje over Oranje heen.

Stand groep II 1. Frankrijk 4-8 (+32)

2. Montenegro 5-6 (-13)

3. Nederland 5-5 (+8)

4. Duitsland 5-4 (-2)

5. Spanje 4-3 (-6)

6. Roemenië 5-2 (-19)

Vreugde bij de reserves van Oranje. Foto: ANP

Direct WK-ticket in zicht voor Nederland

Op welke plek Nederland op dit EK eindigt is meer dan alleen een formaliteit, omdat er ook tickets voor het WK in 2023 te verdelen zijn. De beste drie landen van dit toernooi plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, dat door Noorwegen, Denemarken en Zweden wordt georganiseerd.

De drie organiserende landen zijn al geplaatst voor het WK en vallen bij de verdeling van startbewijzen in de EK-ranking weg. Aangezien de Denen en Noren al zeker zijn van een plek bij de laatste vier en Zweden in groep I derde is geworden, gaat dat derde ticket naar de nummer drie van groep II (Spanje of Nederland).

Mocht Spanje Nederland verrassend van de derde plek stoten, dan wacht de ploeg van bondscoach Johansson een kwalificatiereeks. Voor het goud zijn dit EK Frankrijk, Montenegro, Zweden en Noorwegen nog in de race.

