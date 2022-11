Ruud verslaat Fritz en bereikt halve finales ATP Finals, Nadal uitgeschakeld

Casper Ruud heeft zich dinsdag als eerste speler geplaatst voor de halve finales van de ATP Finals. De 23-jarige Noor was in Turijn in drie sets te sterk voor de Amerikaan Taylor Fritz: 6-3, 4-6, 7-6 (6). Door de zege van Ruud is Rafael Nadal definitief uitgeschakeld.

Een slechte start nekte Fritz in de eerste set. De nummer negen van de wereld verloor meteen zijn eerste servicebeurt, waarna Ruud geen grote fouten maakte. Fritz herpakte zich en had in het tweede bedrijf aan één break genoeg om de stand gelijk te trekken.

Set drie eindigde met een spannende tiebreak, die een prooi werd voor Ruud. De mondiale nummer vier is daarmee verzekerd van een plek bij de beste twee in zijn groep en dus van een ticket voor de halve finales van het eindejaarstoernooi.

Door de zege van Ruud kan Nadal niet meer in de top twee eindigen. De Spaanse nummer twee van de wereld verloor eerder op de dag met 3-6 en 4-6 van de Canadees Félix Auger-Aliassime, nadat hij in zijn eerste partij ook al onderuit was gegaan.

Nadal speelt nog tegen Ruud en kan op maximaal één punt komen in de poule. Groepsgenoten Fritz en Auger-Aliassime staan beiden op één punt en spelen nog tegen elkaar, waardoor een van de tennissers Nadal sowieso achter zich laat.

Stand (groene groep) 1. Casper Ruud 2-2 (+3)

2. Taylor Fritz 2-1 (+1)

3. Félix Auger-Aliassime 2-1 (-)

4. Rafael Nadal 2-0 (-4)

De 36-jarige Rafael Nadal heeft de ATP Finals nog nooit gewonnen. Foto: Reuters

Eerder

Aanbevolen artikelen