Handbalsters uitgeschakeld voor Europese titel na zege concurrent Montenegro

De Nederlandse handbalsters zijn dinsdag zonder zelf te spelen uitgeschakeld op het EK in Noord-Macedonië. Concurrent Montenegro won nipt van Roemenië (34-35), waardoor Oranje het gat met de nummer twee in de poule niet meer kan overbruggen.

Nederland had door de teleurstellende resultaten tegen Duitsland (28-36) en Spanje (29-29) kwalificatie voor de halve finales niet meer in eigen hand. De ploeg van bondscoach Per Johansson moest hopen op een misstap van Montenegro tegen Roemenië.