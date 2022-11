Van Rijthoven slaagt er niet in om in succesjaar 2022 in top honderd te eindigen

Tim van Rijthoven sluit het seizoen af buiten de mondiale top honderd. De Nederlander kon maandag op het Challenger-toernooi van Helsinki nog punten pakken om zich bij de beste honderd tennissers te scharen, maar hij verloor in de openingsronde van de Belg Zizou Bergs: 7-6 (9) en 6-1.

Van Rijthoven was in Finland als derde geplaatst en speelde zijn laatste individuele toernooi van 2022. Hij behoort volgende week tot de selectie van Oranje voor de Davis Cup Finals. Nederland neemt het over ruim een week in de kwartfinales op tegen Australië.