Medvedev beleeft slechte start van ATP Finals met verlies tegen Rublev

Daniil Medvedev heeft maandag zijn eerste groepswedstrijd op de ATP Finals in Turijn verloren. De Russische nummer vijf van de wereld moest in de beslissende tiebreak zijn meerdere erkennen in landgenoot Andrey Rublev: 7-6 (7), 3-6 en 6-7 (7).

Medvedev en Rublev waren in de eerste set aan elkaar gewaagd. Ze behielden beiden hun eigen servicegames, waardoor de tiebreak de beslissing moest brengen. Daarin had Medvedev nipt de overhand.

De tweede set werd een simpele prooi voor Rublev. Medvedev sloeg minder winners en produceerde liefst zes dubbele fouten. Rublev, de mondiale nummer zeven, brak zijn landgenoot tweemaal.

Medvedev bleef door een sterke service in de wedstrijd. Hij sloeg in totaal 24 aces. Ook de derde set eindigde in een tiebreak. Rublev had in de spannende slotfase aan één minibreak genoeg om te zegevieren.

Groepsgenoten Novak Djokovic en Stéfanos Tsitsipás spelen maandagavond tegen elkaar. De top twee van iedere poule plaatst zich voor de halve finales van het eindejaarstoernooi.

Andrey Rublev stapte na drie sets als winnaar van de baan. Foto: AFP

Koolhof begint sterk bij dubbelspel

Wesley Koolhof en zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski zijn de ATP Finals begonnen met een overwinning. Koolhof en Skupski versloegen de Australiërs Nick Kyrgios en Thanasi Kokkinakisvia een matchtiebreak: 6-7 (3), 6-4 en 10-5.

De 33-jarige Koolhof mag zich sinds kort de nummer één van de wereld in het dubbelspel noemen. Hij won dit jaar met Skupski zeven ATP-titels. Ze zijn bij de seizoensfinale met de acht beste koppels van het jaar als eerste geplaatst.

Koolhof en Skupski nemen het verder op tegen het Kroatische duo Nikola Mektic/Mate Pavic en tegen het Amerikaans/Kroatische koppel Austin Krajicek/Ivan Dodig. Met Mektic won Koolhof twee jaar geleden de ATP Finals in Londen.

Wesley Koolhof (links) en Neal Skupski wonnen nipt van Nick Kyrgios en Thanasi Kokkinakisvia. Foto: Reuters

