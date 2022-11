Kort geding coach Van Commenée tegen atleet Van Diepen van de baan

Het eerder aangekondigde kort geding van oud-coach Charles van Commenée tegen atleet Tony van Diepen is van de baan. Dat meldt sportkoepel NOC*NSF maandag op zijn website.

Van Commenée spande in oktober een kort geding aan tegen Van Diepen. De voormalige hoofdcoach van de Atletiekunie zei dat Van Diepen hem ten onrechte verdacht maakte van het aansporen tot het gebruik van een dubieus schildkliermedicijn, Thyrax.

De 26-jarige Van Diepen had eerder in interviews met Trouw en NRC gezegd dat Van Commenée hem en atleet Thijmen Kupers in het voorjaar van 2019 aanraadde het schildklierhormoon te nemen. Het middel staat niet op de dopinglijst, maar de Nederlandse Dopingautoriteit probeert het al jaren te verbieden. Verondersteld wordt dat het middel sporters helpt sneller af te vallen.

Van Commenée en Van Diepen hadden eerder een dispuut over de publicaties over het hormoon voorgelegd aan een onafhankelijke sportrechtadvocaat. Het resultaat is dat het kort geding nu wordt ingetrokken.

De sportrechtadvocaat geeft aan dat er onder zijn leiding gesprekken zijn gevoerd met de twee betrokkenen, die beiden hun eigen visie hebben op de prestatiecultuur. Uit deze gesprekken bleek dat er geen sprake is geweest van het aansporen van het gebruik van Thyrax of andere middelen.

Tony van Diepen beschuldigde Charles van Commenée van het aansporen tot het gebruik van een dubieus schildkliermedicijn. Foto: Getty Images

Van Diepen biedt excuses aan

Van Diepen biedt nu excuses aan voor de ontstane ophef. "In contacten met de pers heb ik verwezen naar een kennismakingsgesprek met Charles in februari 2019, waarin gesproken is over het opzoeken en stellen van grenzen in brede zin", zegt de atleet in een verklaring. "Ik heb ten onrechte het gevoel gekregen dat hij het gebruik van Thyrax aanmoedigde."

Van Commenée is blij dat de kwestie is uitgesproken. "Ik ben blij dat het nu de wereld uit is, maar het is zorgelijk dat het de wereld in is gekomen. Met de verklaring van Tony ben ik blij dat de resultaten van de atleten nu weer boven de verdenking staan. Hiermee is het tegen Tony aangekondigde kort geding van de baan."

