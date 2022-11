Nadal kent valse start op ATP Finals door kansloze nederlaag tegen Fritz

Delen via E-mail

Rafael Nadal heeft zondag de eerste wedstrijd op de ATP Finals in Turijn verloren. De Spaanse nummer twee van de wereld verloor met 7-6 (3) en 6-1 van de Amerikaan Taylor Fritz.

Nadal bood in de eerste set nog goed partij tegen de mondiale nummer negen. De spelers behielden allebei hun service, waarna de tiebreak een beslissing moest brengen. Fritz nam daarin afstand van de 36-jarige Spanjaard.

In de tweede set stortte Nadal volledig in. De voormalige nummer één van de wereld sloeg veel minder winners en maakte meer fouten. Fritz brak zijn opponent twee keer en ging via een simpele setwinst met de zege aan de haal.