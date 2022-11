Handbalsters zo goed als uitgeschakeld op EK na bloedstollend duel met Spanje

Nederland heeft zondag gelijkgespeeld in een spannend EK-duel met Spanje: 29-29. De ploeg van bondscoach Per Johansson moest winnen in het Noord-Macedonische Skopje om goed zicht te houden op de halve finales. Door het gelijkspel is uitschakeling voor Oranje nabij.

Nederland begon zonder de geschorste aanvoerster Kelly Dulfer slecht aan de wedstrijd. Op een gegeven moment stond Spanje zes punten los (7-13). Nederland knokte zich terug tot een 15-17-ruststand.

Na de pauze zette Oranje de opmars voort en pakte het zelfs de leiding. Daarna was het stuivertje wisselen tussen beide landen. In de spannende slotfase bleken de teams aan elkaar gewaagd. Estavana Polman leek vlak voor tijd de winnende te scoren, maar de speelster maakte een aanvallende fout.

Nederland staat nu net als Spanje na vier duels op drie punten in de groep. Koplopers Frankrijk en Montenegro, die het zondagavond nog tegen elkaar opnemen, hebben er vier. Alleen de twee beste landen per groep gaan door. Nederland speelt woensdag nog tegen Montenegro.

De Nederlandse handbalsters doen voor de negende keer mee aan het EK. In zowel 2016 (zilver) als 2018 (brons) werd een medaille gepakt. Drie jaar geleden werd Oranje in Japan wereldkampioen.

Stand groep II 1. Frankrijk 2-4 (+16)

2. Montenegro 2-4 (+11)

3. Spanje 4-3 (-6)

4. Nederland 4-3 (-9)

5. Duitsland 3-2 (+2)

6. Roemenië 3-2 (-14)

