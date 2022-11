Leerdam verslaat rivale Takagi en grijpt wereldbekergoud op 1000 meter

Schaatsster Jutta Leerdam heeft zondagmiddag op de 1000 meter goud gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in Stavanger. De winnares van olympisch zilver op de kilometer versloeg in een rechtstreeks duel olympisch kampioene Miho Takagi.

Leerdam won in een tijd van 1.15,60. De Westlandse pakte een voorsprong op de eerste 200 meter en had vervolgens ook een snellere eerste ronde. Op de laatste kruising wisselde de schaatsster van Jumbo-Visma zelfs voor de Japanse van baan. Ze bleef haar uiteindelijk 0,81 seconde voor. Takagi werd met 1.16,41 derde.

Antoinette Rijpma-De Jong was eerder in een rechtstreeks duel sneller dan landgenote Marit Fledderus. Ze zette met 1.16,94 de tot dan toe beste tijd neer. Min-Sun Kim dook vervolgens ruim onder de tijd van Rijpma-De Jong met 1.15,82. Alleen Leerdam was daarna nog sneller.

Rijpma-De Jong eindigde als vijfde. Fledderus werd zevende met 1.17,17. Michelle de Jong kwam tot 1.17,31 en dat was goed voor de achtste plaats. Isabel Grevelt had eerder op de dag haar debuut gemaakt in de B-groep. Daarin was de 20-jarige schaatsster met 1.17,05 de snelste, waardoor ze volgende week in Heerenveen in de A-groep mag starten.