Van Anrooij doorbreekt zegereeks Van Empel en wint vijfde wereldbekercross

Shirin van Anrooij heeft zondagmiddag in Hilvarenbeek de vijfde wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. In de Beekse Bergen was de Nederlandse in een spannende driestrijd te sterk voor landgenotes Fem Van Empel en Puck Pieterse.

De twintigjarige renster van Baloise-Trek Lions versloeg haar landgenotes in de eindsprint. Door het sterke optreden van Van Anrooij kon wereldbekerleidster Van Empel haar zegereeks niet voortzetten. Het is voor Van Empel de eerste nederlaag van dit wereldbekerseizoen.

Van Empel nam in het Safaripark meteen het initiatief, waarna Pieterse en ploeggenote Ceylin del Carmen Alvarado aansloten. Van Anrooij moest in de achtervolging en sloot aan bij haar leeftijdsgenoten Pieterse en Van Empel. Voor Alvarado lag het tempo na drie rondes te hoog. Ze moest lossen na een valpartij, waarna ze als vierde eindigde.

Marianne Vos, die haar tweede wereldbekercross van het seizoen reed, werd vijfde. Denise Betsema, de nummer drie in de wereldbekerstand, moest mede door materiaal pech genoegen nemen met een tiende plek.

Lucinda Brand maakte in Hilvarenbeek haar rentree. De renster van Baloise-Trek Lions werd zevende. Brand ontbrak twee weken geleden op het EK veldrijden in Namen vanwege een breuk in haar middenhandsbeentje.

Wereldbekerstand veldrijden vrouwen 1. Fem van Empel - 109 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado - 109 punten

3. Denise Betsema - 104 punten

4. Inge van der Heijden - 93 punten

5. Puck Pieterse - 85 punten

Sweeck wint bij de mannen, Van der Haar tweede

De Belg Laurens Sweeck reed bij de mannen naar de winst. Op het snelle parcours van de Beekse Bergen boekte hij zijn tweede wereldbekerzege op rij. De Nederlander Lars van der Haar kwam in de sprint net te kort en werd tweede.

In Hilvarenbeek werd de Vlaming Michael Vanthourenhout derde, net voor de Nederlander Joris Nieuwenhuis.

Wereldbekerleider Eli Iserbyt schoot in de eerste ronde uit zijn pedaal en werd vijfde in het safaripark. Iserbyt won de eerste drie crossen van dit seizoen.

In de wereldbekerstand staat Van der Haar met 85 punten op een vierde plek, achter de drie Belgen: Iserbyt, Sweeck en Vanthourenhout.

